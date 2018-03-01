В горах Киргизии под лавиной погиб ребенок из России
Туристы из России попали под сход лавины в горах Киргизии в Иссык-Кульской области. Несовершеннолетняя девочка погибла на месте.
По предварительной информации, лавина застигла семью российских туристов, катавшихся на лыжах. Поскольку снежная масса в лавине была не очень большая, сотрудники горнолыжного курорта еще до прибытия спасателей откопали людей. Взрослые оказались живы и были госпитализированы. А вот ребенок погиб.
Официального подтверждения трагедии пока нет и неизвестно, состояла ли девочка в родстве с выжившими взрослыми.
По предварительной информации, лавина застигла семью российских туристов, катавшихся на лыжах. Поскольку снежная масса в лавине была не очень большая, сотрудники горнолыжного курорта еще до прибытия спасателей откопали людей. Взрослые оказались живы и были госпитализированы. А вот ребенок погиб.
Официального подтверждения трагедии пока нет и неизвестно, состояла ли девочка в родстве с выжившими взрослыми.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45