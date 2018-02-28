"Звездная пара": Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев покорили поклонников танцем

Недавно Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев вернулись с отдыха. На днях они были замечены на одном из светских мероприятий, где покорили публику, станцевав медленный танец. В начале месяца Чернышеву исполнилось 47 лет. Жена фигуриста очень мило поздравила супруга, а после они отправились в путешествие на Мальдивы.Стоит отметить, что в этом году возлюбленные будут отмечать десятилетие брака. Общими детьми пара еще не обзавелась, но у Анастасии есть двое детей от прошлого мужа. После отдыха на Мальдивах, супруги побывали на приеме, организованным журналом Moda topical, в честь своего юбилея. Заворотнюк была в потрясающем красном платье, а ее муж Петр в черном смокинге и белоснежной рубашке. Во время звучания лирической музыки пара закружилась в танце.В момент такой чувственности, возлюбленных снимали на видео, и актриса смогла поделиться ним с подписчиками. Публикация набрала множество лайков и комментариев.