Жительница Австралии похудела на 96 килограммов из-за конфуза на борту самолета

Рейс Брисбен-Мельбурн поставил точку в «полной» жизни молодой австралийки Сары Тохи. В тот памятный день 27-летняя Сара собралась покормить своего новорожденного ребенка. Вот только никак не могла пошевелиться: пристегнутая ремнем безопасности с двумя удлинителями, она оказалась практически обездвиженной. Тогда девушка попросила бортпроводницу принести третий по счету удлинитель. Эта просьба заставила ее пережить немало тяжелых минут: на нее смотрели осуждающие глаза стюардессы и пассажиров. С той поры она твердо решила заняться собой и худеть.До поры похудения вес Сары достигал полутора центнеров. Она могла выпить в день 3 литра кока-колы и выкурить до 40 сигарет. Вскоре под ней уже начала ломаться мебель.Австралийка купила абонемент в спортзал и села на диету. Три года спустя она весила уже 54 килограмма.