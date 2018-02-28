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Жительница Австралии похудела на 96 килограммов из-за конфуза на борту самолета

Оконфузившись в самолете, австралийка смогла похудеть на целых 96 килограммов.
Жительница Австралии похудела на 96 килограммов из-за конфуза на борту самолета


Рейс Брисбен-Мельбурн поставил точку в «полной» жизни молодой австралийки Сары Тохи. В тот памятный день 27-летняя Сара собралась покормить своего новорожденного ребенка. Вот только никак не могла пошевелиться: пристегнутая ремнем безопасности с двумя удлинителями, она оказалась практически обездвиженной. Тогда девушка попросила бортпроводницу принести третий по счету удлинитель. Эта просьба заставила ее пережить немало тяжелых минут: на нее смотрели осуждающие глаза стюардессы и пассажиров. С той поры она твердо решила заняться собой и худеть.

До поры похудения вес Сары достигал полутора центнеров. Она могла выпить в день 3 литра кока-колы и выкурить до 40 сигарет. Вскоре под ней уже начала ломаться мебель.

Австралийка купила абонемент в спортзал и села на диету. Три года спустя она весила уже 54 килограмма.
dzen / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:59
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