На перевале Дятлова бесследно пропал турист

По сообщению руководителя пресс-службы МЧС по региону, в спасательную службу поступило заявление о пропаже человека. Якобы три недели назад он один ушел на перевал Дятлова. С тех пор о нем нет никаких известий, и связи с парнем тоже нет.Как уточняет чиновница, чтобы спасатели вышли на поиск человека, его родные должны написать официальное заявление в МЧС. А от родственников пропавшего заявление поступило только к вечеру. В настоящее время в ведомстве решается вопрос о начале спасательной операции.Свое название перевал получил по имени одной из жертв – Игоря Дятлова, чья группа пропала там в далеком 1959 году. Периодически поступают известия о пропадающих там людях. Так, в прошлом сентябре там умер турист из Кемерово.