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На перевале Дятлова бесследно пропал турист

На печально известном перевале Дятлова вновь пропал турист – молодой житель Екатеринбурга.

На перевале Дятлова бесследно пропал турист


По сообщению руководителя пресс-службы МЧС по региону, в спасательную службу поступило заявление о пропаже человека. Якобы три недели назад он один ушел на перевал Дятлова. С тех пор о нем нет никаких известий, и связи с парнем тоже нет.

Как уточняет чиновница, чтобы спасатели вышли на поиск человека, его родные должны написать официальное заявление в МЧС. А от родственников пропавшего заявление поступило только к вечеру. В настоящее время в ведомстве решается вопрос о начале спасательной операции.

Свое название перевал получил по имени одной из жертв – Игоря Дятлова, чья группа пропала там в далеком 1959 году. Периодически поступают известия о пропадающих там людях. Так, в прошлом сентябре там умер турист из Кемерово.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:15
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