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Иван Ургант шокирован дебатами Ксении Собчак и Владимира Жириновского

Телеведущего Ивана Урганта шокировала скандальная дискуссия между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.

Иван Ургант шокирован дебатами Ксении Собчак и Владимира Жириновского


Популярный российский телеведущий Иван Ургант высказал свое мнение на счет предвыборных дебатов, на которых поспорили два кандидата в президенты России.

На фотоснимке, который опубликован в Instagram заметно, как киноактер Иван Ургант внимательно наблюдает за дебатами Владимира Жириновского и Ксении Собчак. Знаменитый ведущий и сам прекрасно знает, что все эмоции отражаются на его лице.

Данная дискуссия переросла в конфликт, и оппоненты начали взаимно обвинять друг друга, в результате чего эта ссора может закончиться судебным разбирательством. Владимир Жириновский не воспринимает экс-телеведущую скандального телепроекта «Дом-2», а Ксения Собчак не стала молчать и в отместку назвала его «дедушкой».

Поклонники Урганта в Instagram не оставили без внимания конфликт между двумя кандидатами в президенты и назвали дебаты Жириновского и Собчак «цирком». Некоторые пользователи Сети даже предложили делать ставки, кто посетит программу «Вечерний Ургант» в следующий раз: Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом или Владимир Жириновский.
dzen / Политика / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:12
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