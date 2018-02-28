Иван Ургант шокирован дебатами Ксении Собчак и Владимира Жириновского

Популярный российский телеведущий Иван Ургант высказал свое мнение на счет предвыборных дебатов, на которых поспорили два кандидата в президенты России.На фотоснимке, который опубликован в Instagram заметно, как киноактер Иван Ургант внимательно наблюдает за дебатами Владимира Жириновского и Ксении Собчак. Знаменитый ведущий и сам прекрасно знает, что все эмоции отражаются на его лице.Данная дискуссия переросла в конфликт, и оппоненты начали взаимно обвинять друг друга, в результате чего эта ссора может закончиться судебным разбирательством. Владимир Жириновский не воспринимает экс-телеведущую скандального телепроекта «Дом-2», а Ксения Собчак не стала молчать и в отместку назвала его «дедушкой».Поклонники Урганта в Instagram не оставили без внимания конфликт между двумя кандидатами в президенты и назвали дебаты Жириновского и Собчак «цирком». Некоторые пользователи Сети даже предложили делать ставки, кто посетит программу «Вечерний Ургант» в следующий раз: Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом или Владимир Жириновский.