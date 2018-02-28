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Анастасия Решетова поделилась снимком без макияжа

Частым обсуждением в социальных сетях является внешность и образы Анастасии Решетовой. В этот раз она поделилась снимком без макияжа.

Анастасия Решетова поделилась снимком без макияжа


Большинство подписчиков утверждают, что из – за постоянных бьюти–процедур Решетова выглядит куда старше своих лет. Очередное заявление побудило звезду выложить фотографию без макияжа. Также Решетова сняла наращенные волосы, ресницы и уменьшила губы, об этом сообщается в аккаунте Instagram. Фотоснимок набрал множество отметок «Мне нравится», а так же разошелся по интернету.

Стоит заметить, Анастасия Решетова регулярно подвергается критике, касаемо внешности и нарядов, от многих пользователей. Сама звезда не раз заявляла, что из-за применения татуажа она всегда выглядит накрашенной.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Вчера, 21:10
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