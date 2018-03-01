У Робби Уильямса появился «темный» страх перед поездкой в Россию

Британский певец рассказал о болезни в его голове, которая якобы его «хочет убить». Около полугода назад прямо на своем концерте артисту стало плохо – тогда ему пришлось пережить сильный страх. Уильямс вспомнил, что уже «побывал» в темных местах и раньше, в возрасте 23, 27 и 32 лет. Тогда, как отметил артист, он явственно ощутил свою уязвимость.После этого случая артист около недели лечился в клинике. А потом отменил ряд концертных туров, в том числе и в Россию. Сейчас же Робби Уильямс гастролирует по Австралии.К слову, певец в прошлом не раз был на грани жизни и смерти в результате своего увлечение наркотиками и алкоголем.