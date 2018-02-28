Ольге Бузовой запретили в Саратове выступать на сцене театра оперы и балета

Теперь у хейтеров есть ещё один повод для злорадства. Появилась информация, что концерт девушки, который должен был состояться в Саратове, может сорваться.Причина - отказ администрации предоставить Бузовой для выступления сцену театра оперы и балета. Якобы в администрацию поступило немало жалоб от недовольных горожан с требованием запретить ведущей Дома-2 выступать в этом храме искусства.Но билетов на концерт было продано немало, а значит, было принято решение вернуть их стоимость зрителям. Самой же Ольге саратовская администрация предложила выступить с концертом в ДК, расположенном совсем не в центре города.Как отреагирует на это знаменитость и будет ли она выступать в Саратове после этого, неизвестно. Пока девушка находится на гастролях на Дальнем Востоке и комментариев не давала.