АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Ольге Бузовой запретили в Саратове выступать на сцене театра оперы и балета

Вместе с популярностью к Ольге Бузовой добавились и антифанаты.

Теперь у хейтеров есть ещё один повод для злорадства. Появилась информация, что концерт девушки, который должен был состояться в Саратове, может сорваться.

Ольге Бузовой запретили в Саратове выступать на сцене театра оперы и балета

Причина - отказ администрации предоставить Бузовой для выступления сцену театра оперы и балета. Якобы в администрацию поступило немало жалоб от недовольных горожан с требованием запретить ведущей Дома-2 выступать в этом храме искусства.

Но билетов на концерт было продано немало, а значит, было принято решение вернуть их стоимость зрителям. Самой же Ольге саратовская администрация предложила выступить с концертом в ДК, расположенном совсем не в центре города.

Как отреагирует на это знаменитость и будет ли она выступать в Саратове после этого, неизвестно. Пока девушка находится на гастролях на Дальнем Востоке и комментариев не давала.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители штата Джорджия смогут платить налоги
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
Просмотреть все новости