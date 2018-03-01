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Компания GeIL запускает в России продажи своих новейших модулей ОЗУ

В России стартуют продажи новейших модулей оперативной памяти DDR4 от компании GeIL.

Компания GeIL запускает в России продажи своих новейших модулей ОЗУ


Модуль GeIL EVO X ROG обладает тактовой частотой в 3000 МГц. Она заключена в специальный корпус, под которым скрывается радиатор. Производитель намекает на возможность автоматического разгона в период воздействия самых высоких нагрузок. В продаже появятся модификации на 16 и 32 Гб, цены на которые окажутся на уровне 15 070 и 29 580 рублей.

GeIL EVO X AMD Edition – это системы со специальными теплоотводными пластинами и встроенной подсветкой RGB. Работать такие платы будут на частоте от 2400 до 3000 МГц. На рынке России представят модули на 8 и 16 Гб по цене от 7860 и 14 420 рублей соответственно.

GeIL SuperLuce RGB SYNC AMD Edition – это игровые системы для платформы AMD Ryzen, частота работы которых находится на уровне 2400-3000 МГц. Здесь поддерживается опция RGB-подсветки и ASUS Aura Sync. Цена модулей на 8 и 16 Гб составляет 8380 и 14 830 рублей.

GeIL EVO SPEAR AMD Editio можно использовать даже в компактном форм-факторе. Модули с частотой от 2400 до 2666 МГц продаются в виде комплектов на 8 и 16 Гб по цене 6870 и 13 330 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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