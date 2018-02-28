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Младшая Рапунцель назвала Илью Яббарова недоделанным султаном и клоуном

Сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина в адрес своего недавнего возлюбленного Ильи Яббарова высказала все, что у нее накипело.

Она заявила, что Илюша на телепроекте "Дом-2" решил завести личный гарем. Девушка вопрошает, почему ей так не везет с парнями и в любви в целом?

"Не знаю, за что мне достался Илья Яббаров, султан недоделанный. Изменил мне с двумя женщинами, потом приходит утром ко мне и говорит, а пойдём жить с нами в випдом вчетвером!", - возмущена Савкина.

Младшая Рапунцель назвала Илью Яббарова недоделанным султаном и клоуном

Сначала ходили слухи, что Илюша умудрился в первые две недели отношений изменить Алёне сразу с двумя девицами. А уже позже детектор лжи это подтвердил. Кстати, результаты полиграфа также показали, что молодой человек имел отношения даже с Ольгой, причем уже после того, как она вышла замуж за Дмитрия Дмитренко.

Алёна поражается, как в 32 года можно быть настолько неадекватным.

"Мне это смешно, он думает, что он король в этой ситуации, но он просто клоун и посмешище, на всю страну и в моих глазах", - недоумевает сестра Рапунцель.

А ведь Ольга и мама не раз предупреждали ее по поводу Яббарова. Они говорили, каким человеком является Илья, но та их не хотела слушать.

И вот чем всё это обернулось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:27
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