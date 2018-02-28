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Многие звёзды не могут пережить популярность Ольги Бузовой

Известная ведущая и популярная певица Ольга Бузова недавно заявила, что многие звезды не могут пережить, что на небосклоне шоу-бизнеса появилась новая яркая звезда.

У неё теперь очень много фанатов, она продолжает собирать залы и многие завистники полагают, что это несправедливо и смешно.

Многие звёзды не могут пережить популярность Ольги Бузовой

Также Бузова отмечает, что некоторые даже перестали с ней общаться.

«Когда эстрадная карьера пошла в гору, многие не смогли пережить, что моя популярность и востребованность выше, чем у них. Люди просто переставали общаться, вычеркивали из своей жизни без объяснения причин. А для меня каждая потеря – стресс. Потому что не могу дружить для галочки: если уж подпускаю к себе человека, то насовсем. Я величина постоянная, даже полюбившиеся джинсы буду носить годами. И если человек вдруг отворачивается — воспринимаю как предательство. Еще не научилась спокойно отпускать», - комментирует свой взлёт Ольга.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 19:07
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