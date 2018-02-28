Многие звёзды не могут пережить популярность Ольги Бузовой

«Когда эстрадная карьера пошла в гору, многие не смогли пережить, что моя популярность и востребованность выше, чем у них. Люди просто переставали общаться, вычеркивали из своей жизни без объяснения причин. А для меня каждая потеря – стресс. Потому что не могу дружить для галочки: если уж подпускаю к себе человека, то насовсем. Я величина постоянная, даже полюбившиеся джинсы буду носить годами. И если человек вдруг отворачивается — воспринимаю как предательство. Еще не научилась спокойно отпускать», - комментирует свой взлёт Ольга.

У неё теперь очень много фанатов, она продолжает собирать залы и многие завистники полагают, что это несправедливо и смешно.Также Бузова отмечает, что некоторые даже перестали с ней общаться.