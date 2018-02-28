Ксения Собчак на теледебатах облила водой Владимира Жириновского

"Грязь это все, "Дом-2" - разврат", - сказал Владимир Вольфович в адрес Ксении.

Девушка в ответ облила эпатажного политика водой. Дебаты состоялись на канале "Россия 1". Транслировалась всё на Дальний Восток в прямом эфире.На что Собчак ответила, что участники телепроекта ведут себя приличнее, чем он.Жириновский обозвал ведущую и призвал замолчать. В ответ Ксения Анатольевна вылила на оппонента стакан воды. После этого лидер ЛДПР продолжал негативно высказываться в адрес Ксении.Ведущий эфира Владимир Соловьев назвал всё это ужасом и попросил Собчак никак не реагировать на поведение Владимира Жириновского.