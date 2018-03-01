Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была беременной

Актриса театра и кино, полюбившаяся зрителю после ленты «Формула любви», приняла участие в программе «Судьба человека». Она вспомнила, что после выхода «Формулы» кто-то из ее друзей сказал, что это для нее – фильм-проклятие. Внутренне актриса в этими словами согласилась, она действительно в киноленте словно сыграла будущую судьбу.Первый свой брак с Леонидом Фоминым актриса считает величайшей ошибкой жизни. После выхода «Формулы любви», когда на Валюшкину посыпались предложения от режиссеров, Фомин фактически перекрыл ее актерскую карьеру, взяв на себя полномочия отказывать поступающим предложениям о съемках.Когда, прожив 11 лет с первым мужем, Елена от него ушла, мужчина ее буквально проклял. После этого актрисе довелось пережить множество трудностей.Во втором браке у Валюшкиной родилось двое детей после огромного количества безуспешных попыток забеременеть и диагноза «бесплодие». Вторая беременность чуть не стоила ей жизни: открывшееся кровотечение едва не свело ее в могилу. Но в итоге все окончилось благополучно.