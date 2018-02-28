Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней ещё не умерла

Для данной рекламной кампании Андерсон надела белый топ и шорты, которые продемонстрировали пятую точку актрисы во всём её великолепии. Образ знаменитости дополнили чёрные туфли на высоком каблуке, а на шеи у Памелы красовались большие золотые цепи.В прошедшем году актриса оказалась в эпицентре скандала вокруг Харви Вайнштейна. Андерсон сказала, что девушки обязаны знать, во что ввязываются. По словам знаменитости, не удивительно, что влиятельного человека обвиняют в сексуальных домогательствах. Стоит напомнить, что Памела с осуждением высказалась о жертвах секс-скандала с Харви Вайнштейном.