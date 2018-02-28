АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней ещё не умерла

Пятидесятилетняя Памела Андерсон принимала участие в довольно откровенной фотосессии для брендовой уличной одежды GCDS. Таким образом артистка решила доказать, что сексуальность в ней ещё не умерла.

Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней ещё не умерла

Для данной рекламной кампании Андерсон надела белый топ и шорты, которые продемонстрировали пятую точку актрисы во всём её великолепии. Образ знаменитости дополнили чёрные туфли на высоком каблуке, а на шеи у Памелы красовались большие золотые цепи.

В прошедшем году актриса оказалась в эпицентре скандала вокруг Харви Вайнштейна. Андерсон сказала, что девушки обязаны знать, во что ввязываются. По словам знаменитости, не удивительно, что влиятельного человека обвиняют в сексуальных домогательствах. Стоит напомнить, что Памела с осуждением высказалась о жертвах секс-скандала с Харви Вайнштейном.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости