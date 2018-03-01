Водитель Uber создал плейлисты для различных категорий пассажиров и стал звездой Twitter

Водитель из Соединённых Штатов Америки стал популярным в социальных сетях благодаря подготовке музыки для различных групп пассажиров. В свою очередь клиенты оказались очень признательны за такую заботу таксиста. Они для него регулярно оставляют положительные отзывы. Между тем сам водитель отмечает, что правильно подобранные композиции в такси являются важной составляющей комфорта клиентов.Стоит отметить, что водитель к составлению списка подошел креативно, а также довольно серьезно. В транспортном средстве есть подборки для хипстеров, любителей рэпа темнокожих пассажиров, молодых клиентов, а также любителей других видов музыки. Сообщения водителя в социальной сети отметили почти 60 000 ретвитов. При этом данный пост смог собрать свыше двухсот пятидесяти четырёх тысяч отметок «Нравится».