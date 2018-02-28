Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в конце марта

В моторную линейку кроссовера Haval H4 входят два турбированных мотора — один имеет объём 1,3 литра с производительностью 139 лошадиных сил, а второй 1,5-литровый агрегат выдаёт 169 лошадиных сил. Работают двигатели на паре с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется передним и полным приводом.В оснащение Haval H4 входят фронтальные подушки безопасности, климат контроль, система курсовой устойчивости, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, система контроля давления в шинах, а также комбинированная отделка салона и 16-дюймовые легкосплавные диски. «Топовые» модификации новинки имеют более расширенный опциональный список.