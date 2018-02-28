АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018

Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в конце марта

На китайский рынок в конце марта начнутся продажи нового кроссовера Haval H4. У дилеров в Поднебесной товарные версии появятся по цене от 110 000 до 130 000 юаней. В модельном ряду производителя новинка займёт место между Haval H2 и Haval H6.

Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в конце марта


В моторную линейку кроссовера Haval H4 входят два турбированных мотора — один имеет объём 1,3 литра с производительностью 139 лошадиных сил, а второй 1,5-литровый агрегат выдаёт 169 лошадиных сил. Работают двигатели на паре с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется передним и полным приводом.

В оснащение Haval H4 входят фронтальные подушки безопасности, климат контроль, система курсовой устойчивости, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, система контроля давления в шинах, а также комбинированная отделка салона и 16-дюймовые легкосплавные диски. «Топовые» модификации новинки имеют более расширенный опциональный список.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирован ТОП-10 самых популярных в Москве
Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о
Ученые использовали свойства жуков-светлячков для
Ксения Собчак на теледебатах облила водой
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Китайская компания JAC показала свой новый
Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в
Vodafone собирается создать сеть 4G на Луне в
Гарик Харламов поздравил себя с 37-летием
В Египте при столкновении двух поездов погибло
Садальский показал детское фото Татьяны
Skoda Vision X наделят бензиновым, газовым и
«Мегафон» мобильные счета абонентов привяжет к
Искусственный интеллект создал видеоклип для
Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile
Учёные из США впервые из зубного камня древних
Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей
Эксперты назвали ТОП-7 авто с мощнейшей
Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим
Искусственные цветы с нектаром и пыльцой созданы
Полина Максимова шокировала фанатов новой
Ученые в лабораторных условиях воссоздали
В Москве пенсионер умер в магазине после
Татьяне Васильевой исполняется 71 год
У Лолиты Милявской разгорелся конфликт с
Екатерина Стриженова выложила трогательный
Ученые: Сверхмассивные черные дыры превращают
Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера
В Чехии в течение 3 недель от гриппа умерли 50
"Летающий мозг" ИИ Симон будет выслеживать
Просмотреть все новости