Новый кроссовер Haval H4 появится в продаже в конце марта
На китайский рынок в конце марта начнутся продажи нового кроссовера Haval H4. У дилеров в Поднебесной товарные версии появятся по цене от 110 000 до 130 000 юаней. В модельном ряду производителя новинка займёт место между Haval H2 и Haval H6.
В моторную линейку кроссовера Haval H4 входят два турбированных мотора — один имеет объём 1,3 литра с производительностью 139 лошадиных сил, а второй 1,5-литровый агрегат выдаёт 169 лошадиных сил. Работают двигатели на паре с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется передним и полным приводом.
В оснащение Haval H4 входят фронтальные подушки безопасности, климат контроль, система курсовой устойчивости, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, система контроля давления в шинах, а также комбинированная отделка салона и 16-дюймовые легкосплавные диски. «Топовые» модификации новинки имеют более расширенный опциональный список.
В моторную линейку кроссовера Haval H4 входят два турбированных мотора — один имеет объём 1,3 литра с производительностью 139 лошадиных сил, а второй 1,5-литровый агрегат выдаёт 169 лошадиных сил. Работают двигатели на паре с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется передним и полным приводом.
В оснащение Haval H4 входят фронтальные подушки безопасности, климат контроль, система курсовой устойчивости, электронный стояночный тормоз, мультимедийный комплекс, система контроля давления в шинах, а также комбинированная отделка салона и 16-дюймовые легкосплавные диски. «Топовые» модификации новинки имеют более расширенный опциональный список.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:24