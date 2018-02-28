Исследователи развенчали десятилетний миф о древнем НЛО "Черный рыцарь"
Исследователи, наконец, смогли установить происхождение легендарного НЛО странной формы, получившего название «Черный рыцарь». По словам ученых, в его истории нет ничего инопланетного.
Согласно последним заявлениям экспертов, легендарный НЛО «Черный рыцарь», о котором было сложено немало мифов, не является древним НЛО. По словам ученых, это самое обычное термоодеяло, потерянное одним из астронавтов Соединенных Штатов.
Легенда о древнем НЛО «Черный рыцарь», который оказывался неуловимым со дня его обнаружения, а это более 17 лет назад, считалась одной из самых убедительных доказательств существования инопланетных разумных цивилизаций в среде уфологов всего мира. Некоторые независимые эксперты даже «установили», что он вращается на орбите Земли уже более 13 тысяч лет. Однако ученые развенчали этот самый знаменитый миф.
Согласно последним заявлениям экспертов, легендарный НЛО «Черный рыцарь», о котором было сложено немало мифов, не является древним НЛО. По словам ученых, это самое обычное термоодеяло, потерянное одним из астронавтов Соединенных Штатов.
Легенда о древнем НЛО «Черный рыцарь», который оказывался неуловимым со дня его обнаружения, а это более 17 лет назад, считалась одной из самых убедительных доказательств существования инопланетных разумных цивилизаций в среде уфологов всего мира. Некоторые независимые эксперты даже «установили», что он вращается на орбите Земли уже более 13 тысяч лет. Однако ученые развенчали этот самый знаменитый миф.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:23