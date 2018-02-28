Исследователи развенчали десятилетний миф о древнем НЛО "Черный рыцарь"

Согласно последним заявлениям экспертов, легендарный НЛО «Черный рыцарь», о котором было сложено немало мифов, не является древним НЛО. По словам ученых, это самое обычное термоодеяло, потерянное одним из астронавтов Соединенных Штатов.Легенда о древнем НЛО «Черный рыцарь», который оказывался неуловимым со дня его обнаружения, а это более 17 лет назад, считалась одной из самых убедительных доказательств существования инопланетных разумных цивилизаций в среде уфологов всего мира. Некоторые независимые эксперты даже «установили», что он вращается на орбите Земли уже более 13 тысяч лет. Однако ученые развенчали этот самый знаменитый миф.