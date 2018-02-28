АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Исследователи развенчали десятилетний миф о древнем НЛО "Черный рыцарь"

Исследователи, наконец, смогли установить происхождение легендарного НЛО странной формы, получившего название «Черный рыцарь». По словам ученых, в его истории нет ничего инопланетного.

Исследователи развенчали десятилетний миф о древнем НЛО "Черный рыцарь"


Согласно последним заявлениям экспертов, легендарный НЛО «Черный рыцарь», о котором было сложено немало мифов, не является древним НЛО. По словам ученых, это самое обычное термоодеяло, потерянное одним из астронавтов Соединенных Штатов.

Исследователи развенчали десятилетний миф о древнем НЛО "Черный рыцарь"


Легенда о древнем НЛО «Черный рыцарь», который оказывался неуловимым со дня его обнаружения, а это более 17 лет назад, считалась одной из самых убедительных доказательств существования инопланетных разумных цивилизаций в среде уфологов всего мира. Некоторые независимые эксперты даже «установили», что он вращается на орбите Земли уже более 13 тысяч лет. Однако ученые развенчали этот самый знаменитый миф.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости