«Почта Mail.ru» запустила сервис денежных переводов

Условия определяют отправку в одном письме суммы от 100 до 75000 рублей. Допускается отмена перевода и возврат средств, при неправильном наборе адреса или если пользователь передумает. Для более удобного оказания услуги, планируется введение поддержки от администрации, причем обращения будут рассматриваться в максимально быстрое время, по истечении нескольких минут.Перевод денежных средств будет проходить внутри системы. Получение перевода потребует от адресата введение номера счета или карты. Если средства задержатся или пользователь не выведет их по истечении пяти суток, то сумма, в полном объеме, будет перечислена обратно. С целью свести до минимума случаи мошенничества, для всех сообщений такого типа предусмотрена проверка на вредоносные ссылки и спам.Сам сервис, основан на технологии 3-D Secure. Она обеспечивает максимально возможную безопасность. Действия по совершению любой операции финансового характера, потребуют обязательного ввода пароля, отправляемого пользователю на мобильный телефон, в виде сообщения. Ответственность за техническую составляющую переводов лежит полностью на специалистах Mail.Ru Group.