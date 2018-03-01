Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с двойным турбонаддувом

Авто получило мотор V8 на 416 л.с. c двойным турбонаддувом. Ширину Mercedes-Benz G-класса 2019 увеличили на 2,5 дюйма. Нос авто сделали более круглым. Стена ветрового стекла уменьшает уровень шума и экономит топливо. Пространство салона увеличили и изменили подстаканники. В базовой версии на панели устройств функционировать будет дисплей на 12,3 дюйма.Mercedes-Benz 2019 класса G под капотом будет иметь 4-литровый двигатель V8, генерирующий 416 лошадиных сил. Мотор обладает двойным турбонаддувом. Силовая установка наделят опцией деактивации цилиндра. Силовая установка во всех моделях функционирует с девятискоростной передачей, а также полным приводом.Производители вместо старого рулевого управления использовали полномасштабную систему с регулируемой частотой вращения и электроприводом.