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Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с двойным турбонаддувом

В интернете появились новые подробности касательно версии Mercedes-Benz класса G. Её выход назначили на конец этого года.

Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с двойным турбонаддувом

Авто получило мотор V8 на 416 л.с. c двойным турбонаддувом. Ширину Mercedes-Benz G-класса 2019 увеличили на 2,5 дюйма. Нос авто сделали более круглым. Стена ветрового стекла уменьшает уровень шума и экономит топливо. Пространство салона увеличили и изменили подстаканники. В базовой версии на панели устройств функционировать будет дисплей на 12,3 дюйма.

Mercedes-Benz 2019 класса G под капотом будет иметь 4-литровый двигатель V8, генерирующий 416 лошадиных сил. Мотор обладает двойным турбонаддувом. Силовая установка наделят опцией деактивации цилиндра. Силовая установка во всех моделях функционирует с девятискоростной передачей, а также полным приводом.

Производители вместо старого рулевого управления использовали полномасштабную систему с регулируемой частотой вращения и электроприводом.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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