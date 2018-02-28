Фигуристка Алина Загитова заболела после Олимпиады в Пхенчхане
Отечественная фигуристка Алина Загитова в статусе олимпийской чемпионки 26 февраля прибыла в Москву из Пхенчхана. Отец спортсменки сообщил, что пятнадцатилетняя спортсменка уже второй день серьёзно болеет. У неё сейчас высокая температура, при этом она не может подняться с кровати.
В эфире программы «Пусть говорят» отец фигуристки Ильназ Загитов рассказал, что его дочь серьёзно заболела. По его словам, Алина приехала в столицу в специальной маске, а также с высокой температурой. Ильназ поведал, что во время спортивного сезона организм терпел нагрузки, а после окончания он «сдулся».
В данное время спортсменка из-за высокой температуры уже второй день не встаёт с кровати. Алина вернулась из южнокорейских Олимпийских игр 2018 олимпийской чемпионкой, выиграв в одиночном женском катании. Также пятнадцатилетняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном соревновании.
В эфире программы «Пусть говорят» отец фигуристки Ильназ Загитов рассказал, что его дочь серьёзно заболела. По его словам, Алина приехала в столицу в специальной маске, а также с высокой температурой. Ильназ поведал, что во время спортивного сезона организм терпел нагрузки, а после окончания он «сдулся».
В данное время спортсменка из-за высокой температуры уже второй день не встаёт с кровати. Алина вернулась из южнокорейских Олимпийских игр 2018 олимпийской чемпионкой, выиграв в одиночном женском катании. Также пятнадцатилетняя спортсменка завоевала серебряную медаль в командном соревновании.
Спорт
Добавил: tantan61 Вчера, 20:53