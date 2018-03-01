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Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR

В компании Volkswagen автомобиль Golf GTI готовят к участию в гонках TCR. Серию задумал экс-глава Марчелло Лотти, а запустили её ещё в 2015 году для того, чтобы обеспечить конкурентное поле на протяжении всего сезона.

Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR


Автомобиль Volkswagen Golf GTI испытали эксперты на итальянском ипподроме. Данный гоночный автомобиль смогут также приобрести обычные автолюбители. Благодаря большим вспышкам крыла новинка стала шире на 6 дюймов, также автомобиль получил агрессивные передние и задние бамперы. К тому же производители добавили машине регулируемое заднее крыло.

Интерьер автомобиля Volkswagen Golf GTI разработчики оставили без декора и звукоизоляции. Сиденья в гоночном стиле оснастили 5-точечными ремнями безопасности. В подкапотном пространстве установлен силовой агрегат с турбонаддувом объёмом 2,0 литра производительностью 350 лошадиных сил. За счёт регулируемого заднего крыла задняя часть машины на высоких скоростях остаётся прочно посаженной.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 00:00
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