Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR
В компании Volkswagen автомобиль Golf GTI готовят к участию в гонках TCR. Серию задумал экс-глава Марчелло Лотти, а запустили её ещё в 2015 году для того, чтобы обеспечить конкурентное поле на протяжении всего сезона.
Автомобиль Volkswagen Golf GTI испытали эксперты на итальянском ипподроме. Данный гоночный автомобиль смогут также приобрести обычные автолюбители. Благодаря большим вспышкам крыла новинка стала шире на 6 дюймов, также автомобиль получил агрессивные передние и задние бамперы. К тому же производители добавили машине регулируемое заднее крыло.
Интерьер автомобиля Volkswagen Golf GTI разработчики оставили без декора и звукоизоляции. Сиденья в гоночном стиле оснастили 5-точечными ремнями безопасности. В подкапотном пространстве установлен силовой агрегат с турбонаддувом объёмом 2,0 литра производительностью 350 лошадиных сил. За счёт регулируемого заднего крыла задняя часть машины на высоких скоростях остаётся прочно посаженной.
Автомобиль Volkswagen Golf GTI испытали эксперты на итальянском ипподроме. Данный гоночный автомобиль смогут также приобрести обычные автолюбители. Благодаря большим вспышкам крыла новинка стала шире на 6 дюймов, также автомобиль получил агрессивные передние и задние бамперы. К тому же производители добавили машине регулируемое заднее крыло.
Интерьер автомобиля Volkswagen Golf GTI разработчики оставили без декора и звукоизоляции. Сиденья в гоночном стиле оснастили 5-точечными ремнями безопасности. В подкапотном пространстве установлен силовой агрегат с турбонаддувом объёмом 2,0 литра производительностью 350 лошадиных сил. За счёт регулируемого заднего крыла задняя часть машины на высоких скоростях остаётся прочно посаженной.
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Добавил: Алина Сегодня, 00:00