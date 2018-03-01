Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR

Автомобиль Volkswagen Golf GTI испытали эксперты на итальянском ипподроме. Данный гоночный автомобиль смогут также приобрести обычные автолюбители. Благодаря большим вспышкам крыла новинка стала шире на 6 дюймов, также автомобиль получил агрессивные передние и задние бамперы. К тому же производители добавили машине регулируемое заднее крыло.Интерьер автомобиля Volkswagen Golf GTI разработчики оставили без декора и звукоизоляции. Сиденья в гоночном стиле оснастили 5-точечными ремнями безопасности. В подкапотном пространстве установлен силовой агрегат с турбонаддувом объёмом 2,0 литра производительностью 350 лошадиных сил. За счёт регулируемого заднего крыла задняя часть машины на высоких скоростях остаётся прочно посаженной.