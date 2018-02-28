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Екатерина Стриженова выложила трогательный видеоролик, на котором танцует вместе со своим супругом

Екатерина Стриженова поделилась роликом, на котором она танцует со своим мужем.

Екатерина Стриженова выложила трогательный видеоролик, на котором танцует вместе со своим супругом


В Москве на днях прошло ежегодное награждение "Пара года". На этом вечере присутствовали практически все знаменитости отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были Екатерина и Александр Стриженовы.

На днях в Москве награждали лучшую влюбленную пару. Данное мероприятие посетили многочисленные звезды, в том числе и ведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром. Стоит добавить, что эту пару считают одной из крепких пар в российском шоу-бизнесе.

На своей личной страничке Екатерина опубликовала трогательный видеоролик, на котором она танцует с мужем. Пользователям Сети безумно понравился этот ролик, а некоторые даже прослезились, поскольку Екатерина и Александр смотрелись очень влюбленными и безумно счастливыми. Еще на видео можно рассмотреть медленный танец Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, которые состоят в браке уже 28 лет.

Поклонники восхищены нежными чувствами супругов, которые они смогли сохранить за многие годы брака. Фанаты писали, что они являются для многих примером для подражания. А также осыпали многочисленными комментариями и пожеланиями безграничного счастья и вечной любви.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:40
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