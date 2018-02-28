Екатерина Стриженова выложила трогательный видеоролик, на котором танцует вместе со своим супругом

В Москве на днях прошло ежегодное награждение "Пара года". На этом вечере присутствовали практически все знаменитости отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были Екатерина и Александр Стриженовы.На днях в Москве награждали лучшую влюбленную пару. Данное мероприятие посетили многочисленные звезды, в том числе и ведущая Екатерина Стриженова с мужем Александром. Стоит добавить, что эту пару считают одной из крепких пар в российском шоу-бизнесе.На своей личной страничке Екатерина опубликовала трогательный видеоролик, на котором она танцует с мужем. Пользователям Сети безумно понравился этот ролик, а некоторые даже прослезились, поскольку Екатерина и Александр смотрелись очень влюбленными и безумно счастливыми. Еще на видео можно рассмотреть медленный танец Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, которые состоят в браке уже 28 лет.Поклонники восхищены нежными чувствами супругов, которые они смогли сохранить за многие годы брака. Фанаты писали, что они являются для многих примером для подражания. А также осыпали многочисленными комментариями и пожеланиями безграничного счастья и вечной любви.