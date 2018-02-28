В Москве пенсионер умер в магазине после подозрений в его адрес в краже

Следственная группа устанавливает подробности произошедшего 12 февраля трагического случая. По предварительной версии, мужчина пенсионного возраста, совершив покупки в столичном хозяйственном магазине, не оплатил один из товаров. Бдительный охранник предложил ему пройти в подсобку и посмотреть камеры видеонаблюдения. Во время разговора с сотрудником магазина мужчине стало плохо. Приехавшие на вызов медработники лишь зафиксировали его смерть.В настоящее время по данному факту проводится предварительная проверка, труп пенсионера направили на судмедэкспертизу. Кроме прочего, сотрудники правоохранительных органов дадут правовую оценку действиям сотрудников торговой точки.