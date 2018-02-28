В Porsche создали виртуальное учебное пособие по авто Mission E

«Виртуальное» учебное пособие станут использовать в случае работы с потенциальными покупателями, а также работники цехов. Новая версия спорткара Porsche является очень сложной в плане технологических решений. Вследствие этого, для наглядной демонстрации устройства, будут применяться возможности виртуальной реальности. Porsche провела уже презентацию новой версии Porsche Mission E. Модель начнут продавать в конце будущего года. Новинку пока продолжают показывать в рамках специальных мероприятий.Сотрудники компании проходят обучение с применением очков виртуальной реальности, для понимания проблем, которые могут возникнуть на авто в ходе эксплуатации. Очки VR помогут изучать без риска тонкие процедуры техобслуживания.