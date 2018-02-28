Ученые: Инопланетяне могут выжить на луне Юпитера Европе, употребляя радиоактивные отходы
В рамках миссии NASA по зондированию Европы, новые научные исследования показывают, на что ученым, прежде всего, нужно обратить внимание, дабы обнаружить инопланетную жизнь, живущую на замороженной Луне Юпитера.
Миссия Europa Clipper, которую планируют запустить в 2030-х годах, станет попыткой узнать больше об ледяной среде луны. Европа покрыта толстым слоем водяного льда, и поэтому ученые еще много не знают о том, как выглядит среда под толстым слоем льда. Из-за большого количества воды, найденной на Европе, ученые давно предположили, что на луне может обитать какая-то форма чужой жизни. Эти инопланетяне должны быть особенно выносливы из-за экстремальных погодных условий на планете.
Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, приводит некоторые смелые заявления о том, что ученые должны упорно искать доказательства жизни на Европе. Согласно исследованию, на Земле есть существа, которые могут быть похожи на инопланетян Европы, если таковые существуют.
Эти существа, микроорганизмы, называемые Candidatus Desulforudis audaxviator, живут в Южной Африке; окружающей среды без естественного солнечного света, и потребляют побочный продукт радиоактивного урана, деформирующего окружающие камни.
«Этот очень глубокий подземный рудник протекает через трещины, содержащие радиоактивный уран, разрушающий молекулы воды для получения свободных радикалов, которые в свою очередь атакуют окружающие породы, особенно пирит, продуцирующего сульфат. Бактерии используют сульфат для синтеза АТФ [аденозинтрифосфата], нуклеотида, ответственного за хранение энергии в клетках. Впервые была найдена экосистема, которая способна выживать непосредственно на основе ядерной энергии. Подобные условия похожи на среду Европы, поэтому не исключено существование на луне подобных экосистем ». – считает Дугласа Галанте, ведущий исследователь.
Изолированная, суровая радиоактивная среда в африканской шахте дает ученым представление о том, как жизнь может развиваться на Европе. Фактически, это очень похоже на открытие, сделанное в пустыне Атакама в Чили, где бактерии, живущие в самой сухой пустыне на Земле, были приняты как знак того, что жизнь может существовать на Марсе.
Миссия Europa Clipper, которую планируют запустить в 2030-х годах, станет попыткой узнать больше об ледяной среде луны. Европа покрыта толстым слоем водяного льда, и поэтому ученые еще много не знают о том, как выглядит среда под толстым слоем льда. Из-за большого количества воды, найденной на Европе, ученые давно предположили, что на луне может обитать какая-то форма чужой жизни. Эти инопланетяне должны быть особенно выносливы из-за экстремальных погодных условий на планете.
Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, приводит некоторые смелые заявления о том, что ученые должны упорно искать доказательства жизни на Европе. Согласно исследованию, на Земле есть существа, которые могут быть похожи на инопланетян Европы, если таковые существуют.
Эти существа, микроорганизмы, называемые Candidatus Desulforudis audaxviator, живут в Южной Африке; окружающей среды без естественного солнечного света, и потребляют побочный продукт радиоактивного урана, деформирующего окружающие камни.
«Этот очень глубокий подземный рудник протекает через трещины, содержащие радиоактивный уран, разрушающий молекулы воды для получения свободных радикалов, которые в свою очередь атакуют окружающие породы, особенно пирит, продуцирующего сульфат. Бактерии используют сульфат для синтеза АТФ [аденозинтрифосфата], нуклеотида, ответственного за хранение энергии в клетках. Впервые была найдена экосистема, которая способна выживать непосредственно на основе ядерной энергии. Подобные условия похожи на среду Европы, поэтому не исключено существование на луне подобных экосистем ». – считает Дугласа Галанте, ведущий исследователь.
Изолированная, суровая радиоактивная среда в африканской шахте дает ученым представление о том, как жизнь может развиваться на Европе. Фактически, это очень похоже на открытие, сделанное в пустыне Атакама в Чили, где бактерии, живущие в самой сухой пустыне на Земле, были приняты как знак того, что жизнь может существовать на Марсе.