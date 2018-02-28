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Полина Максимова шокировала фанатов новой прической

Полина Максимова, более известна зрителю по роли «барби» из сериала «Деффчонки», удивила своих поклонников новым образом. Актриса в рамках Instagram обнародовала фото, на котором изображена с короткой стрижкой.

Полина Максимова шокировала фанатов новой прической

Максимова на снимке запечатлена в белом свитере, с капюшоном на голове. Некоторые поклонники сказали, что новая стрижка актрисе очень идёт. Однако нашлись и те юзеры, которым абсолютно не понравилась новая Полина, так как выглядит она абсолютно иначе, при этом больше не напоминает провинциальную «красотку из сериала». Под публикацией знаменитость процитировала строки из песни совместного альбома реп-исполнителей Гуфа и Басты.

Пост за пятнадцать часов собрал более 25 тысяч лайков и свыше ста комментариев. Фолловеры после увиденного спросили у актрисы, нет ли у неё в планах, вызвать на баттл Алексея Воробьева. Максимова в последний раз меняла свой образ ещё в сентябре. Тогда артистка предстала перед поклонниками с каре с челкой.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:54
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