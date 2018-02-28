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Toyota для создания глобального электрокара на 20% снизила неодим в двигателях

Для создания современного глобального электрокара Toyota на двадцать процентов уменьшила в своих силовых агрегатах химическое вещество неодим. Автоконцерн планирует добиться показателя в пятьдесят процентов.

Toyota для создания глобального электрокара на 20% снизила неодим в двигателях


Разработчиками изучена, а также переработана зернистая поверхность неодимовых магнитов. В свою очередь масштабная работа позволила использовать двухслойную структуру, которая способна перемещать вещество. В центре силового агрегата разместили разбавленную форму, при этом сохранив все термостойкие характеристики. В данном случае в состав добавили бюджетные элементы, а именно церий, а также лантан.

На сегодняшний день Toyota продолжает работу, а также продумывает дизайн инновационного современного электрокара с применением новых магнитов непосредственно в рулевом управлении. Производители боятся, что в случае резкого увеличения популярности новых авто на авторынке возникнет дефицит компонентов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:08
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