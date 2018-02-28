Toyota для создания глобального электрокара на 20% снизила неодим в двигателях

Разработчиками изучена, а также переработана зернистая поверхность неодимовых магнитов. В свою очередь масштабная работа позволила использовать двухслойную структуру, которая способна перемещать вещество. В центре силового агрегата разместили разбавленную форму, при этом сохранив все термостойкие характеристики. В данном случае в состав добавили бюджетные элементы, а именно церий, а также лантан.На сегодняшний день Toyota продолжает работу, а также продумывает дизайн инновационного современного электрокара с применением новых магнитов непосредственно в рулевом управлении. Производители боятся, что в случае резкого увеличения популярности новых авто на авторынке возникнет дефицит компонентов.