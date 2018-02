Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о Серебряном серфере

Стоит отметить, что Брайан К.Вон ранее работал на такие студии как DC, Marvel и Vertigo. До этого он написал серию комиксов под названием «Беглецы», «Y: The Last Man» и «Saga».В The Hollywood Reporter указывают на тот факт, что подобная активность в создании новых кинокартин можно объяснить тем, что компания Disney в скором времени сольется со студией Fox.Напомним, что персонаж Серебряный серфер был впервые показан в киноленте под названием «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», который вышел на большие экраны в 2007 году.