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Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о Серебряном серфере

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, известный создатель комиксов Брайан К.Вон собирается создать сольный фильм о персонаже под названием Серебряный серфер.

Брайан К.Вон собирается создать сольный филмьм о Серебряном серфере


Стоит отметить, что Брайан К.Вон ранее работал на такие студии как DC, Marvel и Vertigo. До этого он написал серию комиксов под названием «Беглецы», «Y: The Last Man» и «Saga».

В The Hollywood Reporter указывают на тот факт, что подобная активность в создании новых кинокартин можно объяснить тем, что компания Disney в скором времени сольется со студией Fox.

Напомним, что персонаж Серебряный серфер был впервые показан в киноленте под названием «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», который вышел на большие экраны в 2007 году.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:53
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