Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят двигателем с двойным турбонаддувом

Как стало известно, автомобиль Mercedes-Benz G-класса 2019 модельного года станет шире на 2,5 дюйма, а передняя часть внедорожника станет более округлой, а для снижения уровня шума и экономии топлива установлена стена ветрового стекла.Салон автомобиля увеличился, здесь разработчики изменили подстаканники, а на панели устройств появился 12,3-дисплей, дополнительный экран заменит цифровым изображением аналоговую приборную панель. Вместо прежнего рулевого управления производители использовали полномасштабную систему с электроприводом и регулировкой частоты вращения.В подкапотном пространстве Mercedes-Benz G-класса будет установлен двигатель V8 с двойным турбонаддувом объёмом 4,0 литра мощностью 416 лошадиных сил. К тому же силовой агрегат получит опцию деактивации цилиндра. Внедорожник комплектуется полным приводом и 9-скоростной коробкой передач.