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Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят двигателем с двойным турбонаддувом

Накануне в сети опубликовали новые подробности об автомобиле Mercedes-Benz G-класса, который выйдет на рынок в конце текущего года. Внедорожник будет оснащён силовым агрегатом V8 с двойным турбонаддувом.

Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят двигателем с двойным турбонаддувом


Как стало известно, автомобиль Mercedes-Benz G-класса 2019 модельного года станет шире на 2,5 дюйма, а передняя часть внедорожника станет более округлой, а для снижения уровня шума и экономии топлива установлена стена ветрового стекла.

Салон автомобиля увеличился, здесь разработчики изменили подстаканники, а на панели устройств появился 12,3-дисплей, дополнительный экран заменит цифровым изображением аналоговую приборную панель. Вместо прежнего рулевого управления производители использовали полномасштабную систему с электроприводом и регулировкой частоты вращения.

В подкапотном пространстве Mercedes-Benz G-класса будет установлен двигатель V8 с двойным турбонаддувом объёмом 4,0 литра мощностью 416 лошадиных сил. К тому же силовой агрегат получит опцию деактивации цилиндра. Внедорожник комплектуется полным приводом и 9-скоростной коробкой передач.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:37
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