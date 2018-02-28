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Елена Яковлева откровенно призналась, что к татуировкам сына относится отрицательно

Елена Яковлева не разделяет увлечения своего единственного наследника к татуировкам.

Елена Яковлева откровенно призналась, что к татуировкам сына относится отрицательно


Сын киноактрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, которому 26 лет покрыт татуировками с ног до головы. Кроме его эпатажной внешности, у молодого человека больше никаких заслуг нет. А некоторое время назад Денис бросил учебу в Британии и возвратился в Москву.

Парень не может определиться, чем он желает заниматься. Какое-то время он увлекался бодибилдингом, но и это занятие бросил. Свои множественные татуировки молодой человек сделал еще в юности.

Елена Яковлева откровенно призналась, что к татуировкам относится отрицательно. Она очень сожалеет, что он допустил такую ошибку в своей жизни. Актриса поведала, что он хороший человек, без вредных привычек и увлекается спортом.

Однажды накануне Нового года он для всей семьи заказал подарки, а они дошли до адресата только спустя два месяца. Тогда Денис пошел и сделал тату «Русская почта», чтобы на всю жизнь запомнить этот неприятный момент.

Накачанное тело сына Елены Яковлевой практически на 70% покрыто татуировками. Актриса допускает, что этому могла способствовать его первая любовь Маргарита, которая как раз была тату-мастером.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 16:07
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