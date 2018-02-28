Джеймс Ганн раскрыл секрет о Груте из «Стражей Галактики»

В рамках этого заявления Ганн объяснил ситуацию с появлением маленького Грута во второй части истории. Он указал на тот факт, что это маленькое дерево на самом деле оказалось сыном взрослого Грута. Многие читатели были шокированы таким сообщением, поскольку думали, что после падения персонажа в первой части он выжил и превратился в такого малыша, поскольку его вырастили заново.Реакция фанатов оказалась совсем разной. Некоторые были рады тому, что во вселенной Marvel все-таки начали делать трагические смерти героев. Другие поклонники фильмов киностудии отреагировали на смерть Грута с долей жалости. Тем не менее, большинство выступило против воскрешения героев Marvel.