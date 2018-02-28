Элисон Паркер взбудоражила фанатов эротическим видео

На записи двадцатидвухлетняя модель сидит на стуле, обернувшись спиной к объективу камеры, при этом показывает свою сексуальную попу. Через несколько секунд знаменитость начинает гладить свою «пятую точку», а потом начинает ею трясти. Фанаты получили восторг от этого ролика. Поклонники под постом оставили множество комментариев, где описали свои чувства. Фолловеры написали, что Паркер не просто красивая девушка, а ещё божественная и сексуальная. Пост знаменитости в течение семнадцати часов сумел собрать около 564 тысяч отметок «Нравится» и более 3 тысяч восторженных комментариев.Ранее Элисон обнародовала в рамках Instagram два новых фото. На первом модель показала свои ягодицы во всей красе. При этом на втором показала фанатам свою аппетитную и сексуальную грудь.