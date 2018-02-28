Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile World Congress 2018

Известно, что смартфон Vernee Apollo 2 оснащен процессором MediaTek Helio X30, в паре с которым работает модуль оперативной памяти на 6 Гб. Объем памяти на встроенном накопителе составляет 128 Гб. В качестве дисплея выступает 5,99-дюймовая матрица от компании Sharp. Ее производитель защитил специальным стеклом 2,5D.Основной модуль камеры обладает двумя сенсорами, разрешение которых 16 и 13 Мп. Они имеют диафрагму F2,0 и опцию фазового автофокуса. Фронтальный модуль предлагает разрешение на 8 Мп.Автономность устройству обеспечит аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч.