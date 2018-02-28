Vernee Apollo 2 повторно представлен на Mobile World Congress 2018
Представители компании Vernee во второй раз показали новый смартфон Apollo 2, только на этот раз уже на мероприятии Mobile World Congress 2018. Девайс получил операционную систему Android 8.1 Oreo и защитное стекло 2,5D.
Известно, что смартфон Vernee Apollo 2 оснащен процессором MediaTek Helio X30, в паре с которым работает модуль оперативной памяти на 6 Гб. Объем памяти на встроенном накопителе составляет 128 Гб. В качестве дисплея выступает 5,99-дюймовая матрица от компании Sharp. Ее производитель защитил специальным стеклом 2,5D.
Основной модуль камеры обладает двумя сенсорами, разрешение которых 16 и 13 Мп. Они имеют диафрагму F2,0 и опцию фазового автофокуса. Фронтальный модуль предлагает разрешение на 8 Мп.
Автономность устройству обеспечит аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч.
Известно, что смартфон Vernee Apollo 2 оснащен процессором MediaTek Helio X30, в паре с которым работает модуль оперативной памяти на 6 Гб. Объем памяти на встроенном накопителе составляет 128 Гб. В качестве дисплея выступает 5,99-дюймовая матрица от компании Sharp. Ее производитель защитил специальным стеклом 2,5D.
Основной модуль камеры обладает двумя сенсорами, разрешение которых 16 и 13 Мп. Они имеют диафрагму F2,0 и опцию фазового автофокуса. Фронтальный модуль предлагает разрешение на 8 Мп.
Автономность устройству обеспечит аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:37