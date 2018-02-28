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Viber создал для миллиарда человек мегачат

Разработчиками популярного мессенджера Viber создан мега-чат, где могут общаться миллиард человек по всему миру. Его запустили двадцать седьмого февраля - в прошлый вторник.

Viber создал для миллиарда человек мегачат


Новая функция белорусского сервиса никакой практической пользы не несет, так как миллиард человек за час не смогут общаться вследствие очень быстрого обновления появляющейся истории отправки сообщений. Разработчики Viber на данный ход пошли вследствие маркетинговых соображений. Так в рамках общего чата WhatsApp общаться могут сразу до 256 000 пользователей, в Telegram – 100 000 пользователей. С первого марта доступна будет функция бесплатного создания в сервисе собственного сообщества.

Юзеры в групповых чатах смогут видеть только имена участников общей беседы. При этом телефоны и прочую информацию разработчики скроют, для защиты от посторонних персональных данных. Должна появиться возможность создания, открытых, а также закрытых обществ.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:37
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