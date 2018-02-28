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Малахов дал показания следователю в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской по поводу вмешательства в частную жизнь

Друг киноактера Армена Джигарханяна откровенно признался, что шоумен Андрей Малахов побывал в Следственном комитете и дал против Виталины Цымбалюк-Романовской показания.

Малахов дал показания следователю в отношении Виталины Цымбалюк-Романовской по поводу вмешательства в частную жизнь


Врач-иммунолог Арам Акопян, который проживает в Австралии, предположил, что Виталина Цымбалюк-Романовская заблаговременно готовилась разорвать отношения с актером. Также она собиралась завладеть всем его имуществом и деньгами.

Армен ей надоел давно, и как-то она проговорилась, что по ее расчетам он должен был уже скончаться. Приятель знаменитости собирается пообщаться со следователем. Он намерен сообщить, что три года назад Виталина присылала ему скрытый домашний видеоролик своего супруга. Эти ролики он сохранил и готов предоставить правоохранительным органам.

Также он отметил, что Андрей Малахов так же уже побывал в следственном комитете. Там же он сообщил, что Виталина сама принесла ему видеоролики для телеэфира и получила за это вознаграждение.

Друг Армена уверен, что ролик престарелого мужа снимала именно Цымбалюк-Романовская. Она естественно опровергает эту информацию. Но кто, если не она мог бы снимать Армена Борисовича у них дома, в туалете.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:26
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