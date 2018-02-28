Panasonic показала прочный планшет Toughpad FZ-M1 с тепловизором

В качестве дисплея планшета представлена 7-дюймовая матрица с разрешением 1280 х 800 пикселей. Стоит отметить, что такой экран позволит человеку работать с ним в перчатках и специальным стилусом, при этом он обеспечит достаточную яркость, чтобы пользователь видел картинку даже под солнечными лучами.Главной особенностью девайса стала тепловизионная камера Flir Lepton, которая позволит делать снимки в инфракрасном спектре. С ее помощью специалисты смогут диагностировать различные проблемы в работе того или иного оборудования.Корпус Toughpad FZ-M1 выполнен по стандарту защиты IP65. В аппаратной структуре работает процессор Intel Core 6-й генерации и чип Intel Atom. Батарея обеспечит от 8 до 16 часов автономной работы.Отдельно можно заказать модем LTE, COM-порт и сканер считывания штрих-кодов.