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Panasonic показала прочный планшет Toughpad FZ-M1 с тепловизором

В рамках выставки MWC 2018, представители компании Panasonic показали планшет Toughpad FZ-M1, который заключен в защитный корпус. Устройство в ближайшее время должно появиться в доступе.

Panasonic показала прочный планшет Toughpad FZ-M1 с тепловизором


В качестве дисплея планшета представлена 7-дюймовая матрица с разрешением 1280 х 800 пикселей. Стоит отметить, что такой экран позволит человеку работать с ним в перчатках и специальным стилусом, при этом он обеспечит достаточную яркость, чтобы пользователь видел картинку даже под солнечными лучами.

Главной особенностью девайса стала тепловизионная камера Flir Lepton, которая позволит делать снимки в инфракрасном спектре. С ее помощью специалисты смогут диагностировать различные проблемы в работе того или иного оборудования.

Корпус Toughpad FZ-M1 выполнен по стандарту защиты IP65. В аппаратной структуре работает процессор Intel Core 6-й генерации и чип Intel Atom. Батарея обеспечит от 8 до 16 часов автономной работы.

Отдельно можно заказать модем LTE, COM-порт и сканер считывания штрих-кодов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:08
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