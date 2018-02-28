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Компания Ford в 2019 году представит свой самый дешевый электрокар

В 2019 году компания Ford планирует представить полностью электрический седан Ford Aspire, который разрабатывается вместе со специалистами индийской компании Mahindra. Новый электрокар Ford Aspire станет самым доступным автомобилем в линейке американского производителя и одним из самых бюджетных электрокаров во всём мире.

Компания Ford в 2019 году представит свой самый дешевый электрокар


Компании Mahindra и Ford заключили долгосрочный стратегический договор, согласно которому будут разрабатываться электрические транспортные средства. Первым совместным электрокаром станет Ford Aspire Electric, который дебютирует в 2019 году, затем разработчики создадут электрический кроссовер.

Длина кузова нового седана Ford Aspire составит 4 000 мм, а по своей внешности новинка практически не будет отличаться от уже существующей бензиновой модели. Предполагается, что электрокар будет спроецирован на базе Mahindra e-Verito, у которого запас хода составляет 110 километров. Однако данный показатель планируют увеличить за счёт применения более современных технологий.
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Добавил: Алина Вчера, 23:00
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