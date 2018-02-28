Компания Ford в 2019 году представит свой самый дешевый электрокар

Компании Mahindra и Ford заключили долгосрочный стратегический договор, согласно которому будут разрабатываться электрические транспортные средства. Первым совместным электрокаром станет Ford Aspire Electric, который дебютирует в 2019 году, затем разработчики создадут электрический кроссовер.Длина кузова нового седана Ford Aspire составит 4 000 мм, а по своей внешности новинка практически не будет отличаться от уже существующей бензиновой модели. Предполагается, что электрокар будет спроецирован на базе Mahindra e-Verito, у которого запас хода составляет 110 километров. Однако данный показатель планируют увеличить за счёт применения более современных технологий.