Михаил Гуцериев написал текст для музыкального хита Евгения Григорьева

Как рассказал Евгений Григорьев, музыку для новой песни он написал буквально за ночь. Это уже второй опыт совместной работы певца и Михаила Гуцериева. В 2016-м году они записали песню «Цвет Шафрана», которая обрела статус хита в среде российских слушателей. Певец рассказал, что исполняет ее на каждом своем концерте и видит, как она нравится аудитории. Евгений Григорьев не сомневается, что и «Только так» также ждет успех.