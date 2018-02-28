Михаил Гуцериев написал текст для музыкального хита Евгения Григорьева
Неоднократный победитель премий «Шансон года», «Питер FM», «Звёзды Дорожного радио», исполнитель авторской песни, шансонье Евгений Григорьев (творческий псевдоним — Жека) представил слушательской аудитории новый музыкальный хит «Только так». Стихи для него написал российский поэт Михаил Гуцериев.
Как рассказал Евгений Григорьев, музыку для новой песни он написал буквально за ночь. Это уже второй опыт совместной работы певца и Михаила Гуцериева. В 2016-м году они записали песню «Цвет Шафрана», которая обрела статус хита в среде российских слушателей. Певец рассказал, что исполняет ее на каждом своем концерте и видит, как она нравится аудитории. Евгений Григорьев не сомневается, что и «Только так» также ждет успех.
Как рассказал Евгений Григорьев, музыку для новой песни он написал буквально за ночь. Это уже второй опыт совместной работы певца и Михаила Гуцериева. В 2016-м году они записали песню «Цвет Шафрана», которая обрела статус хита в среде российских слушателей. Певец рассказал, что исполняет ее на каждом своем концерте и видит, как она нравится аудитории. Евгений Григорьев не сомневается, что и «Только так» также ждет успех.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:40