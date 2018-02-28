Виктория Романец поразила фанатов красотой глаз и новыми бровями

Внешность девушки стала более выразительной, после ого как она сделала коррекцию бровей. Виктория в рекламном посте от всей души благодарит мастера, сделавшего «брови мечты».Фолловеры Романец задали ей множество вопросов по поводу проделанной процедуры, акцентировали внимание на красивых ресничках Виктории и назвали ее глаза «чистым как небо».Хейтеры же нашли девушку «бездушной куклой» и отметили, что в ней не осталось ничего настоящего.Напомним, что на днях Виктория допустила оплошность в работе с рекламодателями, опубликовав промо-пост вместе с рекомендациями продавца, и теперь рискует остаться без заработка на рекламе в Instagram.