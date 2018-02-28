Волочкова поругалась с подписчицей из-за своей растяжки

Анастасия Волочкова отреагировала на пост со свойственным ей юмором и огромным количеством значков эмодзи. Балерина отметила, что, если бы подобные советчики попытались хоть раз также поднять ногу, то она бы у них отвалилась. По мнению знаменитости, злопыхательство демонстрирует человеческую слабость.В рамках Instagram Анастасия Волочкова часто демонстрирует роскошную растяжку и обнародует видеоролики с хореографическими упражнениями. Один из недавних постов танцовщица назвала «Автограф балерины». Данное видео за восемнадцать часов сумело собрать около 55 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев от многочисленных фанатов звезды.