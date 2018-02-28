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Волочкова поругалась с подписчицей из-за своей растяжки

В своём микроблоге Instagram Анастасия Волочкова обнародовала пост некой Ларисы. Женщина отметила, что посты балерины — «это агония», а подёргивания одной ногой напоминают ей конвульсии.

Волочкова поругалась с подписчицей из-за своей растяжки

Анастасия Волочкова отреагировала на пост со свойственным ей юмором и огромным количеством значков эмодзи. Балерина отметила, что, если бы подобные советчики попытались хоть раз также поднять ногу, то она бы у них отвалилась. По мнению знаменитости, злопыхательство демонстрирует человеческую слабость.

В рамках Instagram Анастасия Волочкова часто демонстрирует роскошную растяжку и обнародует видеоролики с хореографическими упражнениями. Один из недавних постов танцовщица назвала «Автограф балерины». Данное видео за восемнадцать часов сумело собрать около 55 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев от многочисленных фанатов звезды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:38
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