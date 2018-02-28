АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Содом и Гоморра стали жертвами испытания ядерного оружия внеземных богов
EUR 68.91 USD 56.37
Курс валют на 01.03.2018

Wargaming заключила крупную сделку с офисами в Санкт-Петербурге

Компания Wargaming, разработавшая игру World of Tanks, популярную среди многих пользователей, разместила собственный офис на территории Санкт-Петербурга.

Wargaming заключила крупную сделку с офисами в Санкт-Петербурге

Теперь в деловом центре «Русские самоцветы» Санкт-Петербурга у компании есть собственный центр разработки, занимающий 7 800 метров квадратных. Такого рода сделка является самой крупной арендой офисных помещений непосредственно для консультанта сделки JLL в рамках СПб впервые с конца 2016 года. Стоит отметить, что ДЦ «Русские самоцветы» разместится в здании, расположенном на площади К. Фаберже, поблизости станции метро «Ладожская».

Как известно, компания Wargaming представляет собой одну из самых крупных в мире разработчиков, а также издателей компьютерных игрушек в жанре ММО. Компания, которую основали в 1998 году, продолжает работать над популярной серией военных игр, которые посвящены воздушным, танковым, а также морским сражениям середины прошлого века.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова сообщила, что Филипп Киркоров в ее
Дарья Пынзарь очутилась в сказочно-красивом месте
В Netflix выделили 8 млрд. долларов на выпуск 700
Ольга Рапунцель все-таки простила свою младшую
Штабы Собчак и Жириновского отреагировали на
Компания Eutelsat разрабатывает спутник Quantum
Елена Валюшкина чуть не погибла, когда была
Водитель Uber создал плейлисты для различных
Ученые считают, что Арктика и Европа поменялись
В METI International передан радиосигнал
Mercedes-Benz G-класса 2019 года оснастят
Mercedes-Benz G-класса 2019 года получил мотор с
Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в
Слова Людмилы Поргиной о сборе средств на лечение
Премиальный внедорожник DS7 Crossback поступит в
Ученые определили возможность общения шимпанзе и
«ВКонтакте» наделили функцией сбора денег в
Ученые: Черные дыры маленьких галактик могут
Ясновидящая Елена Ясевич родила второго ребенка
Никас Сафронов заявил, что Дольче и Габбана
Карбонаты могут сами превращаться в алмазы при
Александр Гобозов фигурирует на сайте судебных
В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном
Учёные: Прикосновения любимых помогают справиться
Компания Ford в 2019 году представит свой самый
Памела Андерсон доказала, что сексуальность в ней
Wargaming заключила крупную сделку с офисами в
Открытие самых древних звезд поможет ученым
За непристойную песню у Розенбаума в начале
«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса
Просмотреть все новости