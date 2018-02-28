Wargaming заключила крупную сделку с офисами в Санкт-Петербурге

Теперь в деловом центре «Русские самоцветы» Санкт-Петербурга у компании есть собственный центр разработки, занимающий 7 800 метров квадратных. Такого рода сделка является самой крупной арендой офисных помещений непосредственно для консультанта сделки JLL в рамках СПб впервые с конца 2016 года. Стоит отметить, что ДЦ «Русские самоцветы» разместится в здании, расположенном на площади К. Фаберже, поблизости станции метро «Ладожская».Как известно, компания Wargaming представляет собой одну из самых крупных в мире разработчиков, а также издателей компьютерных игрушек в жанре ММО. Компания, которую основали в 1998 году, продолжает работать над популярной серией военных игр, которые посвящены воздушным, танковым, а также морским сражениям середины прошлого века.