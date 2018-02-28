Анастасия Квитко обнародовала снимок в обтягивающем розовом костюме

Анастасия Квитко в своём микроблоге Instagram выложила новую публикацию, на которой популярная модель изображена в обтягивающем бледно-розовом костюме. Знаменитость в который раз продемонстрировала общественности свой пышный бюст и роскошные ягодицы.Публикация была сделана, когда Анастасия спускалась по ступенькам в туфлях на высоком каблуке. В качестве одежды звезда выбрала короткую юбку и обтягивающий топ, имеющий длинные рукава. В комментариях фолловеры восхитились сексуальностью знаменитой модели, а также её формами. В течение девяти часов с момента публикации фото сумело собрать около 114 тысяч отметок «Нравится» и свыше 1,3 тысячи восхитительных комментариев от подписчиков.