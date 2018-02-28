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«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса Яндекс.Диск

Командой «Яндекса» полностью переработан дизайн популярного онлайн-сервиса Яндекс.Диск. Он на сегодняшний день напоминает по внешнему виду работу с проводником, который установлен по умолчанию в операционках Windows и macOS.

«Яндекс» обновил дизайн сервиса онлайн-сервиса Яндекс.Диск

Пользователям удобнее будет совершать в рамках облачного хранилища Яндекс.Диск разные процедуры с файлами, потому что дизайн сервиса технические специалисты переработали в сторону максимальной функциональности, а также дружелюбности к пользователям. Применяя Яндекс.Диск, можно при помощи правой кнопки мышки вызвать контекстное меню, которое похоже на список действий с различными файлами, представленный непосредственно в файловых менеджерах.

Пользователям также доступно прямое перетаскивание файлов, перемещаемых обычным движением мыши непосредственно в указанную папку. В свою очередь общая цветовая гамма онлайн-сервиса Яндекс.Диска теперь стала более приветливее, а также светлее.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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