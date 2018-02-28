Отец Фриске поведал, что на похоронах его дочери Дмитрий Шепелев рассказывал анекдоты

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были в гражданском браке. В 2013 году на свет появился их наследник Платон. Сразу после родов у Жанны выявили рак головного мозга. Артистка два года вела борьбу с болезнью, но в 2015 году ее не стало.После ее смерти Дмитрий сам занимается воспитанием сына и не дает ее родственникам видеться с ним. Отец Фриске через суд хочет добиться встреч с внуком, но Дмитрий всячески этому препятствует. А также подозревают, что Шепелев настраивает малыша против них.Отец исполнительницы также собирается забрать дом, который шоумен купил на деньги его дочери. Он заявил, что Шепелев мечтает поскорей заселиться в этот дом с сыном, но они будут этому препятствовать.Также папа Жанны поведал, что Дмитрий показал свое настоящее лицо на похоронах его дочери. Как-то он побежал на третий этаж, залез на окно и хотел выпрыгнуть. Его, конечно, сняли оттуда. А потом шоумен заявил, что ничего подобного не собирался делать и что у него впереди вся жизнь еще.После этого случая телеведущий рассказывал анекдоты, смеялся, выпивал и вел себя неадекватно. Окружающим даже показалось, что он был очень рад, что обрел свободу.