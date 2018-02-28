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Отец Фриске поведал, что на похоронах его дочери Дмитрий Шепелев рассказывал анекдоты

Отец Жанны сообщил, что Дмитрий Шепелев на похоронах его дочери рассказывал анекдоты.

Отец Фриске поведал, что на похоронах его дочери Дмитрий Шепелев рассказывал анекдоты


Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были в гражданском браке. В 2013 году на свет появился их наследник Платон. Сразу после родов у Жанны выявили рак головного мозга. Артистка два года вела борьбу с болезнью, но в 2015 году ее не стало.

После ее смерти Дмитрий сам занимается воспитанием сына и не дает ее родственникам видеться с ним. Отец Фриске через суд хочет добиться встреч с внуком, но Дмитрий всячески этому препятствует. А также подозревают, что Шепелев настраивает малыша против них.

Отец исполнительницы также собирается забрать дом, который шоумен купил на деньги его дочери. Он заявил, что Шепелев мечтает поскорей заселиться в этот дом с сыном, но они будут этому препятствовать.

Также папа Жанны поведал, что Дмитрий показал свое настоящее лицо на похоронах его дочери. Как-то он побежал на третий этаж, залез на окно и хотел выпрыгнуть. Его, конечно, сняли оттуда. А потом шоумен заявил, что ничего подобного не собирался делать и что у него впереди вся жизнь еще.

После этого случая телеведущий рассказывал анекдоты, смеялся, выпивал и вел себя неадекватно. Окружающим даже показалось, что он был очень рад, что обрел свободу.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:45
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