Участницу «Дома-2» Сашу Черно загипнотизировали для похудения
Для участницы «Дома-2» Саши Черно на телепроект был приглашен опытный гипнотизер.
С его помощью хотят заставить девушку сбросить лишние килограммы.
В интернете часто возмущаются слабохарактерностью Александры, которая злоупотребляет пищей на ночь, вместо того, чтобы сбрасывать чрезмерный вес. Администраторы реалити-шоу решили помочь Черно, ведь все попытки заставить возлюбленную Иосифа Оганесяна сесть на диету оказались тщетными.
Сама девушка постоянно оправдывалась и заявляла, что, если похудеет, то будет похожей на остальных худых участниц проекта. И вот организаторы отважились на интересный эксперимент. В «Дом-2» вызвали специалиста, который погрузил Сашу в транс, сказав, что через какое-то время организм девушки придет в норму.
Видеоролик с сеансом гипноза уже вызвал обсуждения в интернете.
С его помощью хотят заставить девушку сбросить лишние килограммы.
В интернете часто возмущаются слабохарактерностью Александры, которая злоупотребляет пищей на ночь, вместо того, чтобы сбрасывать чрезмерный вес. Администраторы реалити-шоу решили помочь Черно, ведь все попытки заставить возлюбленную Иосифа Оганесяна сесть на диету оказались тщетными.
Сама девушка постоянно оправдывалась и заявляла, что, если похудеет, то будет похожей на остальных худых участниц проекта. И вот организаторы отважились на интересный эксперимент. В «Дом-2» вызвали специалиста, который погрузил Сашу в транс, сказав, что через какое-то время организм девушки придет в норму.
Видеоролик с сеансом гипноза уже вызвал обсуждения в интернете.
«Кошмар это что за очередной лохотрон», «Так все наигранно... Под гипнозом и умудряется улыбаться, когда попросили присесть...», «Хоть бы играла хорошо», «Как марфушка из сказки», - выражают свою мнение зрителя.