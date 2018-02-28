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Участницу «Дома-2» Сашу Черно загипнотизировали для похудения

Для участницы «Дома-2» Саши Черно на телепроект был приглашен опытный гипнотизер.

С его помощью хотят заставить девушку сбросить лишние килограммы.

Участницу «Дома-2» Сашу Черно загипнотизировали для похудения

В интернете часто возмущаются слабохарактерностью Александры, которая злоупотребляет пищей на ночь, вместо того, чтобы сбрасывать чрезмерный вес. Администраторы реалити-шоу решили помочь Черно, ведь все попытки заставить возлюбленную Иосифа Оганесяна сесть на диету оказались тщетными.

Сама девушка постоянно оправдывалась и заявляла, что, если похудеет, то будет похожей на остальных худых участниц проекта. И вот организаторы отважились на интересный эксперимент. В «Дом-2» вызвали специалиста, который погрузил Сашу в транс, сказав, что через какое-то время организм девушки придет в норму.

Видеоролик с сеансом гипноза уже вызвал обсуждения в интернете.

«Кошмар это что за очередной лохотрон», «Так все наигранно... Под гипнозом и умудряется улыбаться, когда попросили присесть...», «Хоть бы играла хорошо», «Как марфушка из сказки», - выражают свою мнение зрителя.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:29
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