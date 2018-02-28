На MWC 2018 представили игровой смартфон Nubia

По словам специалистов компании, игровой смартфон Nubia уже сейчас работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 845, который оснащен восемью ядрами. Также стоит отметить модуль оперативной памяти с объемом в 10 Гб. Пользователь сможет работать со встроенным накопителем в 256 Гб и графическим ускорителем Adreno 630.Помимо этого инженеры постарались сделать корпус девайса таким, чтобы при этом учитывались возможные высокие температуры при работе аппаратного оснащения.В планах разработчиков есть цель представить емкий аккумулятор, чтобы его заряда хватало до 5 или 6 часов автономной работы в режиме игры. Также сейчас специалисты используют в платформе устройства эффективную систему охлаждения и особый материал для корпуса. В продажу Nubia выйдет с адаптированной к играм системой Android.