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На MWC 2018 представили игровой смартфон Nubia

На мероприятии MWC 2018 представители компании Nubia предложили публике взглянуть на концепт игрового смартфона. Готовое устройство представлено не было, поскольку его разработка закончится только будущей осенью.

На MWC 2018 представили игровой смартфон Nubia


По словам специалистов компании, игровой смартфон Nubia уже сейчас работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 845, который оснащен восемью ядрами. Также стоит отметить модуль оперативной памяти с объемом в 10 Гб. Пользователь сможет работать со встроенным накопителем в 256 Гб и графическим ускорителем Adreno 630.Помимо этого инженеры постарались сделать корпус девайса таким, чтобы при этом учитывались возможные высокие температуры при работе аппаратного оснащения.

В планах разработчиков есть цель представить емкий аккумулятор, чтобы его заряда хватало до 5 или 6 часов автономной работы в режиме игры. Также сейчас специалисты используют в платформе устройства эффективную систему охлаждения и особый материал для корпуса. В продажу Nubia выйдет с адаптированной к играм системой Android.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:45
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