Максим Галкин рассказал, что Гарри и Лиза на 23 февраля подарили ему открытки

Юморист Максим Галкин посетил студию радио "Комсомольская правда". В прямом эфире телеведущий поведал, каким образом он все успевает, кого чаще всего пародирует, и что можно будет ожидать от его шоу. А также муж Аллы Борисовны дал ответы на вопросы слушателей.Галкин рассказал, что достаточно часто отказывается от всевозможных проектов, чтобы сосредоточится на важном. Поклонников юмориста интересовали не только рассказы о его работе, а также подробности его семьи. Один из почитателей его творчества спросил у телеведущего о том, что подарили ему на 23 февраля его супруга и наследники.Максим с удовольствием рассказал, как его жена Алла выдвинула Лизу и Гарри вперед и детки подарили ему милые открытки. Артист сказал, что это было очень трогательно и ему этого вполне достаточно. А в доказательство этому включил в прямом эфире запись, на которой Гарри читает стихотворение.Стоит напомнить, что осенью минувшего года Гарри и Лизе исполнилось 4 года. Двойняшек знаменитостям родила суррогатная мать. Звездные родители рассказали, что после появления малышей в их жизни произошли изменения в лучшую сторону.