В России запустили продажи смартфона Pixelphone S1

В смартфоне присутствует дисплей с диагональю 5 дюймов и разрешением изображения стандарта HD. В аппаратной платформе работает процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами, а также чип для обработки аудио Awinic K7. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а на встроенном носителе данных имеется 16 Гб свободного пространства. Последний показатель можно увеличить с помощью microSD.Также стоит выделить модемы LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS и слот для двух SIM-карт. Все это запитает электричеством батарея на 2000 мАч. Программное управление обеспечит операционная система Android 7 Nougat.Приобрести Pixelphone S1 в России можно будет по цене в 4 990 рублей.