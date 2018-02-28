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В России запустили продажи смартфона Pixelphone S1

Отечественная компания Pixelphone объявила о старте продаж своего нового устройства Pixelphone S1. Девайс обладает отличными музыкальными качествами, LTE-модемом и дактилоскопическим сканером.

В России запустили продажи смартфона Pixelphone S1


В смартфоне присутствует дисплей с диагональю 5 дюймов и разрешением изображения стандарта HD. В аппаратной платформе работает процессор MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами, а также чип для обработки аудио Awinic K7. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а на встроенном носителе данных имеется 16 Гб свободного пространства. Последний показатель можно увеличить с помощью microSD.

Также стоит выделить модемы LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS и слот для двух SIM-карт. Все это запитает электричеством батарея на 2000 мАч. Программное управление обеспечит операционная система Android 7 Nougat.

Приобрести Pixelphone S1 в России можно будет по цене в 4 990 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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