В РФ планируют внедрить оплату через мессенджеры

По словам Абрамова развитие альтернативных сервисов непосредственно для мгновенного обмена сообщениями, в последние годы идет очень быстро. Программами завоёвываются новые территории. Сервисы платежных карт к 2024 году должны претерпеть больших изменений. Акимов верит, что смартфоном можно будет оплатить все покупки, имеющие юридическую поддержку. Неясно будет ли в РФ создан аналог китайской WeChat, обеспечивающей проведение платежей. Страна должна обладать суверенной финансовой системой и цифровой экономикой, являющейся абсолютно независимой от внешних факторов.К 2024 году в РФ доля компаний, использующих Национальную систему платежей, увеличится до 90%. Сейчас показатель составляет 25%.