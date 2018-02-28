В РФ планируют внедрить оплату через мессенджеры
Максим Акимов, являющийся первым замруководителя аппарата правительства, отметил, что в России собираются через мессенджеры внедрить оплату. Данная идея в настоящее время обсуждается экспертами, а также регуляторами.
По словам Абрамова развитие альтернативных сервисов непосредственно для мгновенного обмена сообщениями, в последние годы идет очень быстро. Программами завоёвываются новые территории. Сервисы платежных карт к 2024 году должны претерпеть больших изменений. Акимов верит, что смартфоном можно будет оплатить все покупки, имеющие юридическую поддержку. Неясно будет ли в РФ создан аналог китайской WeChat, обеспечивающей проведение платежей. Страна должна обладать суверенной финансовой системой и цифровой экономикой, являющейся абсолютно независимой от внешних факторов.
К 2024 году в РФ доля компаний, использующих Национальную систему платежей, увеличится до 90%. Сейчас показатель составляет 25%.
По словам Абрамова развитие альтернативных сервисов непосредственно для мгновенного обмена сообщениями, в последние годы идет очень быстро. Программами завоёвываются новые территории. Сервисы платежных карт к 2024 году должны претерпеть больших изменений. Акимов верит, что смартфоном можно будет оплатить все покупки, имеющие юридическую поддержку. Неясно будет ли в РФ создан аналог китайской WeChat, обеспечивающей проведение платежей. Страна должна обладать суверенной финансовой системой и цифровой экономикой, являющейся абсолютно независимой от внешних факторов.
К 2024 году в РФ доля компаний, использующих Национальную систему платежей, увеличится до 90%. Сейчас показатель составляет 25%.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:15