Эксперт обнаружил критическую уязвимость в системе Microsoft Windows
По словам специалиста по кибербезопасности Набила Ахмеда, он смог обнаружить критическую уязвимость в системе Microsoft Windows. Так под угрозой оказались компьютеры, которые работают на основе Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2.
Об этом стало известно из личного блога эксперта. Таким образом, злоумышленник может воспользоваться этой проблемой, чтобы «сломать» компьютер пользователю. Сообщается, что специальный набор команд вызывает в системе появление «синего экрана смерти», то есть BSOD, а после этого система отказывается работать.
Ахмед отмечает, что проблема заключается в протоколе SMBv3. Взломщику нужно будет всего лишь составить небольшой пакет данных с указаниями, чтобы вызвать ошибку ядра при прочтении процессором предоставленных команд.
Стоит напомнить, что в последнее время в системе Microsoft Windows уже не первый раз находят критические уязвимости.
Об этом стало известно из личного блога эксперта. Таким образом, злоумышленник может воспользоваться этой проблемой, чтобы «сломать» компьютер пользователю. Сообщается, что специальный набор команд вызывает в системе появление «синего экрана смерти», то есть BSOD, а после этого система отказывается работать.
Ахмед отмечает, что проблема заключается в протоколе SMBv3. Взломщику нужно будет всего лишь составить небольшой пакет данных с указаниями, чтобы вызвать ошибку ядра при прочтении процессором предоставленных команд.
Стоит напомнить, что в последнее время в системе Microsoft Windows уже не первый раз находят критические уязвимости.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00