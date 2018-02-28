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Эксперт обнаружил критическую уязвимость в системе Microsoft Windows

По словам специалиста по кибербезопасности Набила Ахмеда, он смог обнаружить критическую уязвимость в системе Microsoft Windows. Так под угрозой оказались компьютеры, которые работают на основе Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2.

Эксперт обнаружил критическую уязвимость в системе Microsoft Windows


Об этом стало известно из личного блога эксперта. Таким образом, злоумышленник может воспользоваться этой проблемой, чтобы «сломать» компьютер пользователю. Сообщается, что специальный набор команд вызывает в системе появление «синего экрана смерти», то есть BSOD, а после этого система отказывается работать.

Ахмед отмечает, что проблема заключается в протоколе SMBv3. Взломщику нужно будет всего лишь составить небольшой пакет данных с указаниями, чтобы вызвать ошибку ядра при прочтении процессором предоставленных команд.

Стоит напомнить, что в последнее время в системе Microsoft Windows уже не первый раз находят критические уязвимости.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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