Эксперт обнаружил критическую уязвимость в системе Microsoft Windows

Об этом стало известно из личного блога эксперта. Таким образом, злоумышленник может воспользоваться этой проблемой, чтобы «сломать» компьютер пользователю. Сообщается, что специальный набор команд вызывает в системе появление «синего экрана смерти», то есть BSOD, а после этого система отказывается работать.Ахмед отмечает, что проблема заключается в протоколе SMBv3. Взломщику нужно будет всего лишь составить небольшой пакет данных с указаниями, чтобы вызвать ошибку ядра при прочтении процессором предоставленных команд.Стоит напомнить, что в последнее время в системе Microsoft Windows уже не первый раз находят критические уязвимости.